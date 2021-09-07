На Сумщине при попытке незаконно пересечь границу задержали четырех шриланкийцев

Информацию о нахождении группы неизвестных лиц недалеко от российско-украинской границы, в районе населенного пункта Лукашевка, что в Ахтырском районе, получили от участкового инспектора пограничной службы. Пограничный патруль немедленно прибыл на указанное направление для проверки и задержал четырех иностранцев, которые пытались попасть на территорию РФ в обход установленных пунктов пропуска.
Никаких документов, удостоверяющих их личности, с собой мужчины не имели. В своих рюкзаках и сумке у них были только мобильные телефоны, сменная одежда и средства гигиены. Почему пытались попасть именно в РФ, задержанные в настоящее время не сообщили.
Впоследствии правоохранители установили, что двое иностранцев прибыли в Украину для обучения. Кроме того, оказалось, что мужчин уже задерживали пограничники на других участках границы. Продолжаются проверочные мероприятия.
Сейчас задержанных шриланкийцев доставили в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств правонарушения, а также для составления административных материалов по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».
Дальнейшую судьбу задержанных будет решать суд.
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