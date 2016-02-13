В Сумах трое взрослых и трое детей отравились угарным газом Происшествие произошло вчера. После пользования газовым проточным водонагревателем, шестеро граждан почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам.

Об этом случае полицию сообщили врачи. По словам медицинских работников, у граждан были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и трех детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.

В разговоре с пострадавшими правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Однако из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире, им стало плохо, и они обратились за помощью к врачам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

По данному факту полицейские проводят проверку. Правоохранители советуют гражданам неукоснительно соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами и предоставляют несколько советов:

1. Держите открытой форточку (или открывайте окно на проветривание) во время пользования газовыми приборами. Из-за плотно закрытых окон в холодную погоду ограничивается циркуляция свежего воздуха. Поэтому, при работе газовых приборов в воздухе повышается концентрация вредных продуктов сгорания.

2. Пользуйтесь газовыми приборами только при наличии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Проверять тягу нужно перед включением и во время использования газовых приборов.

3. Не пользуйтесь электровытяжкой в помещениях, где работает газовый прибор с отводом продуктов сгорания в дымоход. Если одновременно работают такая вытяжка и дымоходный газовый прибор (котел, колонка), электровытяжка создает обратную тягу, из-за чего создаваемый в процессе горения угарный газ, не выводится в дымоход, а накапливается в помещении.

4. Не пользуйтесь газовыми приборами при сильных порывах ветра, ведь может образоваться обратная тяга. Следите за цветом пламени на горелках – он должен быть синим или фиолетовым. Желтое пламя - это признак неполного сгорания газа, поэтому необходимо отрегулировать подачу воздуха в горелку.

5. Эксплуатируйте только исправные газовые приборы, в том числе с исправной автоматикой безопасности.

6. Не пользуетесь газовыми приборами не по назначению. Например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения.

7. Следите за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов. Они должны быть целыми и незасоренными. При необходимости обращайтесь в специализированную организацию для ремонта. В зимний период во избежание обледенения оголовков дымоходов, не реже раз в месяц осматривайте дымовые каналы.