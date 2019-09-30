В Ахтырке провели Открытый чемпионат области по мотокроссу

В соревнованиях приняли участие 59 спортсменов из Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Запорожской и Черниговской областей.
Победителями и призерами Открытого чемпионата Сумской области и города Ахтырка по мотокроссу стали:
Класс «Квадроциклы дети (90 см³)»:
I место - Сурков Илья, Сумы;
II место - Олефиренко Тимур, Ахтырка;
III место - Семишкур Евангелина, Сумы.
Класс «Квадроциклы дети (125 см³)»:
I место - Державецкий Матвей, Сумы;
II место - Лебидь Максим, Сумы;
III место - Старостин Владимир, Дергачи.
Класс «Дети - 50 см³»:
I место - Пономаренко Матвей, Ромны;
II место - Глущенко Михаил, Запорожье.
III место - Гребельный Назар, Ахтырка.
Класс «Дети - 65 см³»
I место - Юшинов Денис, Харьков.
II место - Мережко Андрей, Прилуки;
III место - Кириллов Владимир, Харьков.
Класс «Дети - 85 см³»:
I место - Ситак Даниил, Ромны;
II место - Полуян Максим, Ромны;
III место - Тетерядченко Никита, Харьков.
Класс «Любитель»:
I место - Николаець Юрий, Чернигов.
II место - Лотюк Александр, Липовая Долина;
III место - Серга Дмитрий, Полтава.
Класс «Мастер»:
I место - Пилецкий Денис, Полтава;
II место - Долгих Даниил, Харьков.
III место - Жук Андрей, Нежин.
Класс «Женщины»:
I место - Воропай Алена, Сумы.
Класс «Воздушное охлаждение»:
I место - Мытюк Сергей, Ахтырка;
II место - Юрченко Александр, Конотоп;
III место - Кутовый Роман, Ахтырка.
Класс «Питбайк»:
I место - Клопов Андрей, Сумы;
II место - Круподвор Дмитрий, Конотоп.
Класс «Ветераны 45-50»:
I место - Литвиненко Владимир, Нежин;
II место - Самойленко Александр, Полтава;
III место - Ефец Сергей, Сумы.
Класс «Ветераны 50-55»:
I место - Оскольский Сергей, Харьков;
II место - Толстеньов Герман, Горишни Плавни;
III место - Ворона Дмитрий, Запорожье.
Класс «Ветераны 55-60»:
I место - Петренко Виталий, Сумы;
II место - Золотарев Сергей, Харьков.
III место - Масюк Игорь, Полтава.
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