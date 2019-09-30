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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке провели Открытый чемпионат области по мотокроссу

2 октября в Ахтырке прошел Открытый чемпионат Сумской области и города Ахтырка по мотокроссу.

В соревнованиях приняли участие 59 спортсменов из Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Запорожской и Черниговской областей.

Победителями и призерами Открытого чемпионата Сумской области и города Ахтырка по мотокроссу стали:

Класс «Квадроциклы дети (90 см³)»:

I место - Сурков Илья, Сумы;

II место - Олефиренко Тимур, Ахтырка;

III место - Семишкур Евангелина, Сумы.

Класс «Квадроциклы дети (125 см³)»:

I место - Державецкий Матвей, Сумы;

II место - Лебидь Максим, Сумы;

III место - Старостин Владимир, Дергачи.

Класс «Дети - 50 см³»:

I место - Пономаренко Матвей, Ромны;

II место - Глущенко Михаил, Запорожье.

III место - Гребельный Назар, Ахтырка.

Класс «Дети - 65 см³»

I место - Юшинов Денис, Харьков.

II место - Мережко Андрей, Прилуки;

III место - Кириллов Владимир, Харьков.

Класс «Дети - 85 см³»:

I место - Ситак Даниил, Ромны;

II место - Полуян Максим, Ромны;

III место - Тетерядченко Никита, Харьков.

Класс «Любитель»:

I место - Николаець Юрий, Чернигов.

II место - Лотюк Александр, Липовая Долина;

III место - Серга Дмитрий, Полтава.

Класс «Мастер»:

I место - Пилецкий Денис, Полтава;

II место - Долгих Даниил, Харьков.

III место - Жук Андрей, Нежин.

Класс «Женщины»:

I место - Воропай Алена, Сумы.

Класс «Воздушное охлаждение»:

I место - Мытюк Сергей, Ахтырка;

II место - Юрченко Александр, Конотоп;

III место - Кутовый Роман, Ахтырка.

Класс «Питбайк»:

I место - Клопов Андрей, Сумы;

II место - Круподвор Дмитрий, Конотоп.

Класс «Ветераны 45-50»:

I место - Литвиненко Владимир, Нежин;

II место - Самойленко Александр, Полтава;

III место - Ефец Сергей, Сумы.

Класс «Ветераны 50-55»:

I место - Оскольский Сергей, Харьков;

II место - Толстеньов Герман, Горишни Плавни;

III место - Ворона Дмитрий, Запорожье.

Класс «Ветераны 55-60»:

I место - Петренко Виталий, Сумы;

II место - Золотарев Сергей, Харьков.

III место - Масюк Игорь, Полтава.

Спорт Мотокросс
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