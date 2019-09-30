В Ахтырке провели Открытый чемпионат области по мотокроссу 2 октября в Ахтырке прошел Открытый чемпионат Сумской области и города Ахтырка по мотокроссу.

В соревнованиях приняли участие 59 спортсменов из Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Запорожской и Черниговской областей. Победителями и призерами Открытого чемпионата Сумской области и города Ахтырка по мотокроссу стали: Класс «Квадроциклы дети (90 см³)»: I место - Сурков Илья, Сумы; II место - Олефиренко Тимур, Ахтырка; III место - Семишкур Евангелина, Сумы. Класс «Квадроциклы дети (125 см³)»: I место - Державецкий Матвей, Сумы; II место - Лебидь Максим, Сумы; III место - Старостин Владимир, Дергачи. Класс «Дети - 50 см³»: I место - Пономаренко Матвей, Ромны; II место - Глущенко Михаил, Запорожье. III место - Гребельный Назар, Ахтырка. Класс «Дети - 65 см³» I место - Юшинов Денис, Харьков. II место - Мережко Андрей, Прилуки; III место - Кириллов Владимир, Харьков. Класс «Дети - 85 см³»: I место - Ситак Даниил, Ромны; II место - Полуян Максим, Ромны; III место - Тетерядченко Никита, Харьков. Класс «Любитель»: I место - Николаець Юрий, Чернигов. II место - Лотюк Александр, Липовая Долина; III место - Серга Дмитрий, Полтава. Класс «Мастер»: I место - Пилецкий Денис, Полтава; II место - Долгих Даниил, Харьков. III место - Жук Андрей, Нежин. Класс «Женщины»: I место - Воропай Алена, Сумы. Класс «Воздушное охлаждение»: I место - Мытюк Сергей, Ахтырка; II место - Юрченко Александр, Конотоп; III место - Кутовый Роман, Ахтырка. Класс «Питбайк»: I место - Клопов Андрей, Сумы; II место - Круподвор Дмитрий, Конотоп. Класс «Ветераны 45-50»: I место - Литвиненко Владимир, Нежин; II место - Самойленко Александр, Полтава; III место - Ефец Сергей, Сумы. Класс «Ветераны 50-55»: I место - Оскольский Сергей, Харьков; II место - Толстеньов Герман, Горишни Плавни; III место - Ворона Дмитрий, Запорожье. Класс «Ветераны 55-60»: I место - Петренко Виталий, Сумы; II место - Золотарев Сергей, Харьков. III место - Масюк Игорь, Полтава.