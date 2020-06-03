На Сумщине поймали браконьера, убившего косулю (фото) В ночь с 1 на 2 октября рейдовой бригадой ГП «Конотопский лесхоз» на территории охотничьих угодий был задержан автомобиль, в котором обнаружили тушу косули без головы.

На место происшествия немедленно были вызваны сотрудники полиции. По данному факту проводятся следственные действия, сообщает ГП «Конотопский лесхоз».