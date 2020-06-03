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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:30174

На Сумщине поймали браконьера, убившего косулю (фото)

В ночь с 1 на 2 октября рейдовой бригадой ГП «Конотопский лесхоз» на территории охотничьих угодий был задержан автомобиль, в котором обнаружили тушу косули без головы.

На место происшествия немедленно были вызваны сотрудники полиции. По данному факту проводятся следственные действия, сообщает ГП «Конотопский лесхоз».

Право Браконьерство
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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