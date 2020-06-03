На Сумщине поймали браконьера, убившего косулю (фото)

На место происшествия немедленно были вызваны сотрудники полиции. По данному факту проводятся следственные действия, сообщает ГП «Конотопский лесхоз».
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