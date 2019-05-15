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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:22188

У Сумах відбудеться творча зустріч з письменницею Ольгою Саліпою

Зустріч відбудеться у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці у понеділок, 4 жовтня, о 15.00.

Поговоримо про творчість і не лише. Можна буде придбати книжечки, пише письменниця у Фейсбуці.

Ольга Саліпа - письменниця з Хмельницького, що 7 років мешкала на Сумщині. Переможниця конкурсів "Коронація слова", дипломант конкурсів "Смолоскип" (3 премія) та "Гранослов".

Авторка двох збірок поезій, романів "Оля" (про Ольгу Кобилянську), " Зламані речі", "Будинок на Аптекарській" (ретророман), збірки оповідань "Теплі історії про справжнє", написаної під час проживання на Сумщині.

Досуг Выставка. анонс Ольга Салипа Творческая встреча
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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