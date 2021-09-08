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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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4 года назад мэр Сум пообещал в парке им. Кожедуба дорожку для занятий шорт-треком

Дорожка должна была появиться возле скейт-парка, к строительству которого тогда уже приступили.

По его словам, уже велись переговоры по поводу строительства дорожки для занятий шорт-треком в парке им. Кожедуба. Точное место расположения пока что не согласовано, но дорожка будет находиться возле скейт-парка, который открыли два года назад. Уже тогда было известно, что работы будет выполнять компания «Федорченко», которая занималась реконструкцией стадиона «Авангард» (но бросила на полпути из-за предписания ГСЧС). Стадион с тех пор так и не достроили.

Мэр заявлял, что город готов частично профинансировать строительство. Точная стоимость строительства пока не известна. Все зависит от длины и ширины объекта. По предположениям Александра Лысенко, дорожка может затянуть на 200-600 тыс. грн. В нынешних реалиях уже скорее всего больше 1 млн грн.

Напомним, что остро потребность в дорожке для занятий шорт-треком появилась в Сумах после начала реконструкции стадиона «Авангард». Проект реконструкции предусматривает, что место, где находился старый роллердром, будет занято легкоатлетическим манежем (Сейчас речи о манеже на уже не идет, на проекте, который также показывал мэр Сум летом 2021 года нет ни роллердрома, ни манежа, там поле для мини-футбола). А ведь там с 2012 года тренировались дети, которые занимаются в секции по шорт-треку.

Сумчане забили тревогу и создали электронную петицию «Выделить место и построить роликовый круг для обеспечения благоприятных и достойных условий для тренировки секции по шорт-треку». Она собрала необходимое количество подписей, получен ответ, в котором говорилось, что вопрос обсудят с автором в управлении архитектуры. Вероятно, до сих пор обсуждают…

Спорт Обещания Шорт-трек
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