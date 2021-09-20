Сумчанка выиграла первую студенческую «Cool race» На территории столичного ВДНХ 1-2 октября проходил первое всеукраинское физкультурно-оздоровительное мероприятие среди студентов «Cool race», организованное Комитетом по физической культуре и спорта Украины вместе со Студенческим спортивным союзом Украины.

Турнир должен был состояться еще в прошлом году, но был отменен из-за пандемии коронавируса. В нем приняли участие около 80 студентов из 20 регионов Украины. Согласно регламенту, в финал попадали по 4 мужчины и женщины, которые после прохождения трех этапов имели наименьшее суммарное время. Самое главное - это чистое выполнение упражнений на полосе препятствий, ведь ошибки приводят к потерям важных секунд и существенно отбрасывают назад в итоговом протоколе.

Так, свои ошибки допустили студенты СумГУ Сергей Алексеенко (в итоге 30-е место среди мужчин), Валентина Авраменко (24-е место среди женщин) и Серий Птащенко (лидировал после первого этапа, однако завершил соревнования на 10-м месте).

Практически идеально провела отборочные старты Анна Цыбульник (1-е, 3-е и 8-е место соответственно) и уверенно попала в финал.

Тревоги добавил тот факт, что медальный забег состоится на полосе препятствий третьего этапа, где наша студентка уступила прямым конкуренткам. Однако в финале Аня не оставила им никаких шансов, улучшив свой предыдущий результат почти на 4 секунды!

Таким образом, Анна Цыбульник - чемпион первых в истории "Крутой гонки" среди студентов!