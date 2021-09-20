Футболистов с Сумщины в «Альянсе» стало больше Трое воспитанников сумской «Барсы» пополнили состав липоводолинского «Альянса».

Максим Бойко, Артур Петленко и Данил Кобцов, которые в течение длительного времени тренировались с командой, стали игроками «Альянса».

Футболисты уже выбрали себе игровые номера: Максим будет играть под №18, Артур - под №29, а Данил - под №77.