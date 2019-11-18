Ахтырский бегун пробежал 100 км по Сахаре Сегодня, 2 октября, в Тунисе прошел ультрамарафон Ultra Mirage El Djerid 2021.

Участникам предлагались две дистанции на 50 и 100 км. Тренер ДЮСШ Ахтырского района, известный ультрамарфонец Евгений Глыва участвовал в 100-километровом забеге через пустыню.

«100 км по пустыне Сахара!!! Один пункт питания и пять пунктов горячей воды, только один на последних 40 км. И это в 36-40 тепла (ни в каком случае не оправдания, так для информации). Так тяжело еще не было, после того как «накрыло», решил доходить, подходить, доползать любой ценой. Результат 11-й в абсолюте, восьмой среди мужчин. Спасибо всем за поддержку!», - написал он в Фейсбуке после финиша.