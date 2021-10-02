Глуховчанин, убивший своего 3-летнего сына, умер по дороге в суд Об этом сообщил представитель руководства Сумского следственного изолятора Вадим Васин.

По его словам , после совершенного преступления Сергей Белый находился в указанном учреждении вплоть до последнего времени. Пару дней назад его увезли в Глухов на суд, и больше в изолятор временного содержания арестант не вернулся. Он умер. Что стало причиной смерти 50-летнего мужчины, убившего своего родного ребенка, правоохранители пока не говорят. А вот несколько инсайдерских источников уверяют, что детоубийцу избили, правда, не уточнили, кто именно, и якобы в результате избиения ребро пробило ему легкое, пишет Ваш шанс.