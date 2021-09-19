ФК «Тростянец» победил «Перемогу»

ФК «Тростянец» играл дома против ФК «Перемога» из Днепра. Единственный и победный мяч забил на 49-й минуте Виталий Полянский.
С победой 1:0 «Тростянец» с 17 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
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