ФК «Тростянец» победил «Перемогу» Сегодня, 2 октября, проходят матчи 11-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Тростянец» играл дома против ФК «Перемога» из Днепра. Единственный и победный мяч забил на 49-й минуте Виталий Полянский. С победой 1:0 «Тростянец» с 17 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице.