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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:42273

ФК «Тростянец» победил «Перемогу»

Сегодня, 2 октября, проходят матчи 11-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Тростянец» играл дома против ФК «Перемога» из Днепра. Единственный и победный мяч забил на 49-й минуте Виталий Полянский.

С победой 1:0 «Тростянец» с 17 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице.

Спорт ФК Тростянец Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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