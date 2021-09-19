Руководителю Ахтырского управления ГСЧС, которого поймали на взятке, отправили под стражу Руководителю управления ГСЧС Заречный районный суд г. Сумы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

1 октября суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрана мера пресечения начальнику горрайонного управления ГСЧС в виде содержания под стражей сроком до 27 ноября 2021 года, с определением размера залога в сумме 142 740 грн.

Чиновника подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности:

1) Не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает или находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

2) уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и / или места работы;

3) сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

4) носить электронное средство контроля;

5) воздерживаться от общения по обстоятельствам уголовного производства со свидетелями, потерпевшими и другими подозреваемыми.