Руководителю Ахтырского управления ГСЧС, которого поймали на взятке, отправили под стражу

1 октября суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрана мера пресечения начальнику горрайонного управления ГСЧС в виде содержания под стражей сроком до 27 ноября 2021 года, с определением размера залога в сумме 142 740 грн.
Чиновника подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности:
1) Не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает или находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;
2) уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и / или места работы;
3) сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
4) носить электронное средство контроля;
5) воздерживаться от общения по обстоятельствам уголовного производства со свидетелями, потерпевшими и другими подозреваемыми.
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