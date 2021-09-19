В Сумах пропал 41-летний мужчина

Приметы: рост 180-185 см, среднего телосложения, волосы русые.
Был одет: темно-серая куртка, зеленая кофта, темные брюки, темно-синие кроссовки.
При наличии информации звонить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
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