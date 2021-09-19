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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:39527

В Сумах пропал 41-летний мужчина

Самбур Андрей, 41 год, 29 сентября около 5:00 оставил место жительства в г. Сумы, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180-185 см, среднего телосложения, волосы русые.

Был одет: темно-серая куртка, зеленая кофта, темные брюки, темно-синие кроссовки.

При наличии информации звонить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

Право Пропал без вести
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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