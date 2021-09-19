В Сумах пропал 41-летний мужчина Самбур Андрей, 41 год, 29 сентября около 5:00 оставил место жительства в г. Сумы, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180-185 см, среднего телосложения, волосы русые. Был одет: темно-серая куртка, зеленая кофта, темные брюки, темно-синие кроссовки. При наличии информации звонить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.