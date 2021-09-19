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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Полиция Сум разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Происшествие произошло 30 сентября, около 21:20, в городе Сумы по улице С. Бандеры.

Предварительно установлено, что неизвестный водитель неустановленного транспортного средства допустил наезд на 19-летнего пешехода и покинул место происшествия.

В результате ДТП парень получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Известно, что искомое авто темного цвета, тип кузова «седан», марки ВАЗ 2110 всех модификаций, ВАЗ 21099 или Богдан 2110. Регистрационный номер начинается комбинацией букв ВМ.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах указанного происшествия или о причастных к его совершения автомобиле или водителе, сообщите об этом в Сумское районное управление полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Сбил и скрылся
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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