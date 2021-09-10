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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:20232

Сумские футзалисты сыграют против вице-чемпионов (трансляция)

Сегодня, 2 октября, АФФК «Сумы» проведет матч 5-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге против херсонского «Продэксима».

Игра с вице-чемпионом Украины состоится в Херсоне, начало встречи - в 14.00.

После 4 туров «Сумы» с 3 набранными очками находятся на седьмом месте в турнирной таблице, а хозяева - с 7 очками четвертые.

Спорт АФФК Сумы Футзал
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