Сумские футзалисты сыграют против вице-чемпионов (трансляция)

Игра с вице-чемпионом Украины состоится в Херсоне, начало встречи - в 14.00.
После 4 туров «Сумы» с 3 набранными очками находятся на седьмом месте в турнирной таблице, а хозяева - с 7 очками четвертые.
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В перерыве между турами Экстра-лиги игроки и представители тренерского штаба АФФК «Сумы» провели коллективную вакцинацию от коронавируса....