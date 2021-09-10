Сумские футзалисты сыграют против вице-чемпионов (трансляция) Сегодня, 2 октября, АФФК «Сумы» проведет матч 5-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге против херсонского «Продэксима».

Игра с вице-чемпионом Украины состоится в Херсоне, начало встречи - в 14.00. После 4 туров «Сумы» с 3 набранными очками находятся на седьмом месте в турнирной таблице, а хозяева - с 7 очками четвертые.