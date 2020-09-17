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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:24195

Фонд социальной защиты инвалидов отсудил у ПАО «Сумыхимпром» 4 млн грн

В суд с иском обратилось Сумское областное отделение Фонда социальной защиты инвалидов к ответчику ПАО «Сумыхимпром» о взыскании 4 млн грн.

Свой иск истец аргументирует тем, что ответчик не создал условий для трудоустройства лиц с инвалидностью, и заранее зная об условиях труда на своем предприятии на заявленные вакансии для трудоустройства лиц с инвалидностью, которые изложены в инструкциях по охране труда, не указал полную информацию, необходимую для их трудоустройства. По мнению истца, это свидетельствует о предвзятом отношении к работе на предприятии людей с особыми потребностями.

Судом установлено, что на предприятии 31 рабочее место, предназначенное для трудоустройства инвалидов, не занято, в связи с чем ответчик обязан был самостоятельно уплатить предусмотренные за такое нарушение административно-хозяйственные санкции, и пеню.

Ответчик, обосновывая несостоятельность исковых требований, объяснял это наложенным судом мораторием из-за процедуры санации предприятия и отсутствием обязанности заниматься поиском таких лиц для трудоустройства. Впрочем, согласно действующему законодательству мораторий не приостанавливает исполнение должником таких обязательств и обязательств по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), возникших после его введения. Ответчик не создал условий для трудоустройства инвалидов. Исходя из этого, суд решил удовлетворить иск и взыскать с ПАО «Сумыхимпром» более 4 млн грн в пользу Сумского областного отделения Фонда социальной защиты инвалидов, сообщает Хозяйственный суд области.

Экономика Сумыхимпром Фонд социальной защиты инвалидов
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