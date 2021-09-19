У Сумах відзначать 5 років осередку «Пласту» Сумському осередку «Пласту» 5 років.

Вже завтра ми з вами зустрінемося з 13:00 до 16:00 на Театральній площі. Нам 5 років у Сумах. Беріть з собою друзів, гарний настрій і тепло одягніться.

Нас чекає цікава програма з майстер-класами, де кожен можу знайти своє, ярмарком, фотовиставкою «Два століття - одна війна».

Урочисте відкриття о 14:00, пишуть організатори.

Захід є частиною національно-патріотичного виховання, а також своєрідним ознаменуванням завершення таборового літа для пластунів та початку нового сезону проєктів. Він може стати гарною нагодою познайомитись зі всією станицею, що налічує близько 50 активних учасників та учасниць всіх вікових категорій, що творять сьогодення міста

Окрім офіційної частини заходу також будуть доступні різноманітні локації: ярмарок, твістер, шахи, інформаційний куточок, ігрові активності, різноманітні майстер-класи, долучитись до яких може кожен охочий.