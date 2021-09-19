«Виктория» вырвала ничью у «Таврии» Сегодня, 1 октября, ФК «Виктория» из Николаевки Сумского района играла на выезде против симферопольской «Таврии», которая базируется на Херсонщине.

Первый тайм прошел в равной борьбе, но под конец счет открыли хозяева – на 45-й минуте с пенальти отличился Алексей Бойко. Гости пытались отыграться, хозяева тянули время, но на 89-й минут удача улыбнулась «Виктории»: забил Игорь Чередниченко.

В итоге 1:1 – третья беспроигрышная игра «Виктории» после смены тренера. Команад набрала 15 очков и пока остается на 7-м месте.