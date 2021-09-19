«Виктория» вырвала ничью у «Таврии»

Первый тайм прошел в равной борьбе, но под конец счет открыли хозяева – на 45-й минуте с пенальти отличился Алексей Бойко. Гости пытались отыграться, хозяева тянули время, но на 89-й минут удача улыбнулась «Виктории»: забил Игорь Чередниченко.
В итоге 1:1 – третья беспроигрышная игра «Виктории» после смены тренера. Команад набрала 15 очков и пока остается на 7-м месте.
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