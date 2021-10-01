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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:44139

На Сумщине наблюдается стремительный ухудшением эпидемической ситуации

Об этом во время совещания сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По состоянию на 1 октября в области наблюдается стремительное ухудшение эпидемической ситуации. Зафиксировано 83 910 официально подтвержденных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. За последние сутки подтверждено лабораторно коронавирусной инфекцией у 454 человек. Всего умерло 1427 человек, из них от осложнений COVID-19 за минувшие сутки умерло 4 человека, выздоровели всего 79 112.

Активных больных - 3371 человек, из них 529 - лечится в стационаре, 2842 находятся на амбулаторном лечении. За последние сутки госпитализированы 67 человек, что подтверждает динамику роста коронавирусной инфекции.

На сегодня 9 учреждений здравоохранения оказывают помощь пациентам с COVID-19. Руководство управления здравоохранения предлагает включить в этот перечень еще одно заведение - Тростянецкую городскую больницу, ведь Ахтырка уже не принимает пациентов, имея загруженность больными почти на 100%.

Всего выделено в учреждениях здравоохранения 1055 коек для госпитализации больных коронавирусной болезни, загруженность в которых составляет - 49,7%, обеспеченность кислородом 1055 коек учреждений здравоохранения на 100%.

В Сумской области привито 203 059 человек, 68% работников образования и 70% медицинских работников.

Также Сергей Бутенко сообщил, что согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» установлены индикаторы определения уровней эпидемической опасности. Если два показателя из пяти будут в течение трех дней превышать норму, то область по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям переводят в другую зону эпидемической опасности. На сегодня во всех регионах страны с 23 сентября введен «желтый» уровень эпидемической опасности, но уже есть четыре региона в «оранжевой» зоне.

«Сегодня на Сумщине показатель выявления случаев инфицирования должно быть не более 20%, мы подходим к показателю в 18,5%, и он ежедневно увеличивается почти на процент. Уровень госпитализации должно быть не более 60 на 100 тыс. населения, сейчас в Сумской области - 45 и отмечается ежедневное увеличение количества госпитализированных, - отметил начальник управления здравоохранения».

Согласно информации, предоставленной на заседании Правительства 22.09.2021, в Министерстве здравоохранения планируется утвердить четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной инфекции. В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций.

Весной были судебные иски в Европейский суд по правам человека относительно обязательного вакцинирования и несогласия по этим вопросам. Сейчас уже есть два решения суда, в которых указано, что в демократических странах вакцинация должна быть обязательной. Возможно, аналогичные норма будут введены в законодательство Украины.

«Поэтому все правительственные и областные мероприятия, которые проводятся с целью уменьшить распространение COVID-19 (вакцинация, соблюдение противоэпидемических мероприятий) - это шаг на опережение, чтобы в Сумской области не прекращалась работа всех органов власти, предприятий, объектов социальной сферы», - отметил Сергей Бутенко и призвал всех жителей области позаботиться о своем здоровье, своих близких и родных.

Общество Коронавирус
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