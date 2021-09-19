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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:3777

Сумские хоккеистки вышли в полуфинал

В Праге продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по хоккею на траве среди женских команд в третьем дивизионе.

В EuroHockey Club Challenge I 2021 Women принимают участие 6 команд, разбитые на первом этапе на две группы. МСК «Сумчанка» после победы над чемпионом Италии SG Amsicora ASD 6:1 сегодня еще более крупно обыграл литовского чемпиона Šiauliai Ginstrektė ŠSG 7:0. Забивали: Карина Леонова – 2, Оксана Пономаренко, Алевтина Шалыгина, Юлия Шевченко -2 и Анастасия Воевода.

Наши уже вышли в полуфинал, где встретятся со вторым местом группы Б. Победитель полуфинала выйдет в дивизион Трофи.

Спорт Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве МСК Сумчанка Хоккей на траве
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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