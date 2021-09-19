Сумские хоккеистки вышли в полуфинал В Праге продолжается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по хоккею на траве среди женских команд в третьем дивизионе.

В EuroHockey Club Challenge I 2021 Women принимают участие 6 команд, разбитые на первом этапе на две группы. МСК «Сумчанка» после победы над чемпионом Италии SG Amsicora ASD 6:1 сегодня еще более крупно обыграл литовского чемпиона Šiauliai Ginstrektė ŠSG 7:0. Забивали: Карина Леонова – 2, Оксана Пономаренко, Алевтина Шалыгина, Юлия Шевченко -2 и Анастасия Воевода.

Наши уже вышли в полуфинал, где встретятся со вторым местом группы Б. Победитель полуфинала выйдет в дивизион Трофи.