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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:26169

СБУ разоблачила экс-руководство ГФС на Сумщине в масштабной коррупции

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционный механизм, организованный бывшим руководством Государственной фискальной Службы по Сумской области.

По данным следствия, злоумышленники искусственно создавали препятствия для предпринимателей и за взятки «закрывали глаза» на реальные правонарушения.

Как удалось установить следствию, к схеме причастен бывший заместитель начальника ГФС в Сумской области и главный государственный ревизор-инспектор. Их разоблачили еще в 2018 году, но из-за долговременной экспертизы доказательств выводы получили только сейчас.

По материалам следствия, в 2018 году сотрудники фискальных служб провели плановую проверку предпринимателя, в результате которой установили ряд «нарушений». По заключению чиновников, от его деятельности бюджет недополучил 1,3 млн грн.

Впрочем, злоупотребляя своим служебным положением, должностные лица ГФС переделали этот акт проверки. Они уменьшили сумму выявленных нарушений, которая не достигла и 170 тыс. грн.

Чтобы выявить и пресечь преступные действия, сотрудники СБУ провели ряд обысков, в ходе которых изъяли материалы, которые передали на экспертизу.

В результате установлено, что во время налоговой проверки не отражено нарушений на сумму свыше 300 тыс. грн. Другие нарушения, приведенные в предыдущем акте, искусственно созданные налоговиками для вымогательства и получения неправомерной выгоды от физического лица-предпринимателя.

Сейчас должностным лицам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия государственным и общественным интересам, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины) по различным видам соучастия (организатор и исполнитель).

Вместе с тем, другому ревизору-инспектору, которая была привлечена к проверке, но не входила в группу по предварительному сговору, но не была осведомлена в ее преступном плане, сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжелые последствия государственным и общественным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следователи ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины, сообщает СБУ.

Право Взятка ГУ ГФС в Сумской области
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