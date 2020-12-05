На Сумщине накрыли порностудию Правоохранители разоблачили двух человек в создании и распространении порнографии в сети Интернет.

Полицейские отдела противодействия киберпреступности в Сумской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следователями Ахтырского райотдела полиции и работниками отдела уголовного анализа ГУ Нацполиции в Сумской области разоблачили двух жителей области к созданию, хранению и распространению через Интернет файлов с порнографией.

Установлено, что 21-летняя девушка и 29-летний мужчина снимали и выкладывали в мессенджерах и социальных сетях видео порнографического характера. Часть из этих видеоматериалов фигурантка продавала путем предоставления ссылки к собственному телеграм-каналу, а остальные - публиковала для «привлечения» аудитории. Таким образом они зарабатывали около 2 тысяч гривен в день.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, фотокамеры и предметы интимного характера. Все изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.