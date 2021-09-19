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Бытовые клиенты «Сумыгаз Сбыта» защищены от роста цены на газ во время отопительного периода

ООО «Сумыгаз Сбыт», работающее под брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», заключило контракт на закупку ресурса с НАК «Нафтогаз Украины». Это означает, что до 1 мая 2022 цена газа зафиксирована и для поставщика, и для клиентов - сообщают в компании.

Несмотря на то, что во второй половине сентября на Украинской энергетический бирже цена закупки ресурса превысила 30 гривен за куб, в ООО «Сумыгаз Сбыт» гарантируют, что все условия поставки газа бытовым потребителям будут сохранены, а стоимость кубометра голубого топлива останется неизменной - 7,99 грн.

Напомним, с 1 мая этого года все бытовые потребители ООО «Сумыгаз Сбыт» были автоматически переведены на базовый тариф «Твой газ Годовой». По его условиям цена не может быть изменена в сторону увеличения до 1 мая 2022 года. Для потребителей, которые выбрали для себя тариф «Твой газ Равномерный платеж», стоимость кубометра газа также зафиксирована на уровне 7,99 грн за кубометр до 30 апреля 2022 года.

Экономика
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