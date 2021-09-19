Бытовые клиенты «Сумыгаз Сбыта» защищены от роста цены на газ во время отопительного периода ООО «Сумыгаз Сбыт», работающее под брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», заключило контракт на закупку ресурса с НАК «Нафтогаз Украины». Это означает, что до 1 мая 2022 цена газа зафиксирована и для поставщика, и для клиентов - сообщают в компании.

Несмотря на то, что во второй половине сентября на Украинской энергетический бирже цена закупки ресурса превысила 30 гривен за куб, в ООО «Сумыгаз Сбыт» гарантируют, что все условия поставки газа бытовым потребителям будут сохранены, а стоимость кубометра голубого топлива останется неизменной - 7,99 грн.

Напомним, с 1 мая этого года все бытовые потребители ООО «Сумыгаз Сбыт» были автоматически переведены на базовый тариф «Твой газ Годовой». По его условиям цена не может быть изменена в сторону увеличения до 1 мая 2022 года. Для потребителей, которые выбрали для себя тариф «Твой газ Равномерный платеж», стоимость кубометра газа также зафиксирована на уровне 7,99 грн за кубометр до 30 апреля 2022 года.