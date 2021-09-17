Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных, 2 и 3 октября, в Сумах будет ночью морозно.

В субботу, 2 октября, будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью 0-2 °С мороза, днем - 13-15 °С тепла. На следующий день, 3 октября, синоптическая ситуация не изменится.