Погода в Сумах: прогноз на выходные

В субботу, 2 октября, будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью 0-2 °С мороза, днем - 13-15 °С тепла. На следующий день, 3 октября, синоптическая ситуация не изменится.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
На следующей неделе погода Сумщины будет формироваться под влиянием скандинавского антициклона, который принесет прохладный, сухой воздух....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных, 18 и 19 сентября, в Сумах ожидается прохладная и дождливая погода....