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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:5032

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных, 2 и 3 октября, в Сумах будет ночью морозно.

В субботу, 2 октября, будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью 0-2 °С мороза, днем - 13-15 °С тепла. На следующий день, 3 октября, синоптическая ситуация не изменится.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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