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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:10127

В Шостке задержали 19-летнюю воровку

К участковым офицерам полиции обратилась представительница администрации одного из магазинов в Шостке.

Женщина рассказала, что во время просмотра камер видеонаблюдения установленных в торговом зале магазина они заметили одну из посетительниц, которая неоднократно совершала кражи товара, сообщает Шосткинское районное управление полиции.

Пока правоохранители пытались установить личность подозреваемой, последняя снова появилась в указанной магазине. Увидев ее, продавщицы позвонили участковым. И на этот раз злоумышленница пыталась похитить из торговой точки товар. Ее задержали уже на выходе с неоплаченными сладостями и косметикой.

Выяснилось, что подозреваемой 19 лет, она местная. Полицейские уже изъяли у нее часть похищенных вещей, которые вернули владельцу. Относительно девушки в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Право Кража
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