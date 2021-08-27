В Шостке задержали 19-летнюю воровку

Женщина рассказала, что во время просмотра камер видеонаблюдения установленных в торговом зале магазина они заметили одну из посетительниц, которая неоднократно совершала кражи товара, сообщает Шосткинское районное управление полиции.
Пока правоохранители пытались установить личность подозреваемой, последняя снова появилась в указанной магазине. Увидев ее, продавщицы позвонили участковым. И на этот раз злоумышленница пыталась похитить из торговой точки товар. Ее задержали уже на выходе с неоплаченными сладостями и косметикой.
Выяснилось, что подозреваемой 19 лет, она местная. Полицейские уже изъяли у нее часть похищенных вещей, которые вернули владельцу. Относительно девушки в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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