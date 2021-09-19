ПП «Наш край» поповнюється: до партії приєднався голова Бочечківської громади

Досвід, професіоналізм та реальні справи представників партії «НАШ КРАЙ» в області стали головною причиною його приєднання до цієї політичної сили.
«В цій партії працюють люди, яких можна назвати професіоналами. Це порядні чесні люди, які виконують свої обов’язки і зарекомендували себе в Сумській області дуже позитивно», - говорить Віктор Борошнєв.
Партія має представництво у Верховній Раді України, лідера партії «НАШ КРАЙ» Андрія Деркача, а за результатами місцевих виборів минулого року партія «НАШ КРАЙ» отримала значну підтримку виборців. В органах місцевого самоврядування області партія має близько 200 депутатів та вже 10 голів громад.
Голова Бочечківської громади впевнений: з такою підтримкою громада зможе реалізувати значні інфраструктурні проекти по розвитку території.
«Особливу увагу депутати партії «НАШ КРАЙ» приділяють зниженню тарифів, недопущенню їх безпідставного підвищення. Також пріоритетом нашої команди є розвиток сільських територій. Ми працюємо над збереженням шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів та інших соціальних об’єктів», зазначив Валентин Добров, депутат Сумської обласної ради, голова обласного осередку партії.
Також, завдяки тісній співпраці народного депутата Андрія Деркача, місцевих громад, Сумської облдержадміністрації у містах та селах відбуваються позитивні зрушення, зокрема, ремонт доріг та інших інфраструктурних об’єктів.