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ПП «Наш край» поповнюється: до партії приєднався голова Бочечківської громади

Про це Віктор Борошнєв заявив під час урочистостей до дня його рідного села Духанівки Бочечківської громади Конотопського району.

Досвід, професіоналізм та реальні справи представників партії «НАШ КРАЙ» в області стали головною причиною його приєднання до цієї політичної сили.

«В цій партії працюють люди, яких можна назвати професіоналами. Це порядні чесні люди, які виконують свої обов’язки і зарекомендували себе в Сумській області дуже позитивно», - говорить Віктор Борошнєв.

Партія має представництво у Верховній Раді України, лідера партії «НАШ КРАЙ» Андрія Деркача, а за результатами місцевих виборів минулого року партія «НАШ КРАЙ» отримала значну підтримку виборців. В органах місцевого самоврядування області партія має близько 200 депутатів та вже 10 голів громад.

Голова Бочечківської громади впевнений: з такою підтримкою громада зможе реалізувати значні інфраструктурні проекти по розвитку території. 

«Особливу увагу депутати партії «НАШ КРАЙ» приділяють зниженню тарифів, недопущенню їх безпідставного підвищення. Також пріоритетом нашої команди є розвиток сільських територій. Ми працюємо над збереженням шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів та інших соціальних об’єктів», зазначив Валентин Добров, депутат Сумської обласної ради, голова обласного осередку партії.

Також, завдяки тісній співпраці народного депутата Андрія Деркача, місцевих громад, Сумської облдержадміністрації у містах та селах відбуваються позитивні зрушення, зокрема,  ремонт доріг та інших інфраструктурних об’єктів.

 

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