Сумские спортсмены стали призерами международных соревнований и Кубка Украины по судномодельному спорту

В соревнованиях приняли участие более 50 мастеров со всей Украины. Сумскую область представляли спортсмены из Сум и Глухова.
Сумчанин Алексей Дудник занял личное 1-е место в категории mini HYDRO среди юниоров, а Павел Руденко личное 1-е место категории mini HYDRO среди взрослых.
Глуховские спортсмены Кирилл Туман, Алексей Чечель и Екатерина Полищук получили абсолютную командную победу и стали обладателями Кубка Украины.
Кроме командной победы, в личном зачете: Кирилл Туман занял три первых места в классе моделей: mini MONO, mini TEAM, HYDRO 1 и III место в классе моделей ECO mini; Алексей Чечель завоевал два первых места в классе моделей: EСO mini eхpert, EKO eхpert и II место в классе моделей EСO mini TEAM.
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