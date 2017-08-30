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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:00177

Сумские спортсмены стали призерами международных соревнований и Кубка Украины по судномодельному спорту

23-27 сентября в Днепре состоялись международные соревнования «EKO Master 2021» и Кубок Украины (III этап) по судомодельному спорту в классе «М» (скоростные радиоуправляемые модели).

В соревнованиях приняли участие более 50 мастеров со всей Украины. Сумскую область представляли спортсмены из Сум и Глухова.

Сумчанин Алексей Дудник занял личное 1-е место в категории mini HYDRO среди юниоров, а Павел Руденко личное 1-е место категории mini HYDRO среди взрослых.

Глуховские спортсмены Кирилл Туман, Алексей Чечель и Екатерина Полищук получили абсолютную командную победу и стали обладателями Кубка Украины.

Кроме командной победы, в личном зачете: Кирилл Туман занял три первых места в классе моделей: mini MONO, mini TEAM, HYDRO 1 и III место в классе моделей ECO mini; Алексей Чечель завоевал два первых места в классе моделей: EСO mini eхpert, EKO eхpert и II место в классе моделей EСO mini TEAM.

Спорт Судномодельный спорт
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