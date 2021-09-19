В Сумах пройдут три чемпионата города по борьбе

Сумчан приглашают всех желающих воочию увидеть зрелищные бои по графику:
1 октября, до 20.00 - открытый чемпионат города по вольной борьбе;
2 октября, с 8.00 до 20.00 - открытый чемпионат города по греко-римской борьбе;
3 октября, с 8.00 до 20.00 - открытый чемпионат города по борьбе самбо
Все присутствующие зрители соревнований должны придерживаться масочного режима.
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