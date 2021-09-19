Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:0091

В Сумах пройдут три чемпионата города по борьбе

Большой зал МЦ «Романтика» на три ближайшие дни наполнится духом спортивной борьбы и соперничества.

Сумчан приглашают всех желающих воочию увидеть зрелищные бои по графику:

1 октября, до 20.00 - открытый чемпионат города по вольной борьбе;

2 октября, с 8.00 до 20.00 - открытый чемпионат города по греко-римской борьбе;

3 октября, с 8.00 до 20.00 - открытый чемпионат города по борьбе самбо

Все присутствующие зрители соревнований должны придерживаться масочного режима.

Спорт Анонс Борьба
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах пройдет аграрное дерби Первой лиги
Сегодня 10:56

В Сумах пройдет аграрное дерби Первой лиги

3 октября в Сумах на стадионе «Юбилейный» липоводолинский «Альянс» примет «Агробизнес» из Волочиска....

В Сумы приедут олимпийские чемпионки
Вчера 09:20

В Сумы приедут олимпийские чемпионки

Сборная Украины по гандболу будет принимать француженок – действующих Олимпийских чемпионок....

Сумчан приглашают на забег в аэропорту
Вчера 08:01

Сумчан приглашают на забег в аэропорту

Традиционный уже забег в сумском аэропорту в этом году намечен на 31 октября....

Жителів та гостей Сумщини запрошують на виставку-ярмарок “Золота осінь”
28.09.2021 10:39

Жителів та гостей Сумщини запрошують на виставку-ярмарок “Золота осінь”

Ярмарковий захід розпочнеться 9 жовтня о 8.30 на території Сумського національного аграрного університету за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,...

Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет в Кременчуге
27.09.2021 15:16

Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет в Кременчуге

Сегодня, 27 сентября, завершается 10-й тур чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 454 человек
Сегодня 08:43
В Сумах пройдут три чемпионата города по борьбе
Сегодня 14:00
ПП «Наш край» поповнюється: до партії приєднався голова Бочечківської громади
Сегодня 13:59
На Сумщине в природном парке захватили землю и посадили кукурузу
Сегодня 13:30
В Сумах начали демонтировать нелегальные рекламные «гробы», простоявшие три года
Сегодня 12:51
В Сумах подвели климатические итоги сентября
Сегодня 12:41
Сумские пограничники выиграли чемпионат по полиатлону
Сегодня 12:00
В Сумах у наркоагрария нашли 3 кило марихуаны
Сегодня 11:28
В Сумах пройдет аграрное дерби Первой лиги
Сегодня 10:56
В Сумах водитель коммунального автобуса не открыл двери школьнице на конечной
Сегодня 10:03
Сумские чирлидерши отличились в столице
Сегодня 09:32
Сумская «Барса» выиграла турнир в Харькове
Сегодня 08:32
view counter

Статьи

«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
Вчера 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
Вчера 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.