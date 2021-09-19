В Сумах пройдут три чемпионата города по борьбе Большой зал МЦ «Романтика» на три ближайшие дни наполнится духом спортивной борьбы и соперничества.

Сумчан приглашают всех желающих воочию увидеть зрелищные бои по графику: 1 октября, до 20.00 - открытый чемпионат города по вольной борьбе; 2 октября, с 8.00 до 20.00 - открытый чемпионат города по греко-римской борьбе; 3 октября, с 8.00 до 20.00 - открытый чемпионат города по борьбе самбо Все присутствующие зрители соревнований должны придерживаться масочного режима.