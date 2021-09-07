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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине в природном парке захватили землю и посадили кукурузу

В период с 13 по 18 августа 2021 года Государственная экологическая инспекция в Сумской области осуществляла плановую проверку Государственного предприятия «Выровское», которое занимается выращиванием сельскохозяйственных культур на территории Конотопского района.

В ходе проверки экоинспекторами было установлено, что данным предприятием незаконно распахано более 34 га земель Езуцкого заказника, входящий в состав регионального ландшафтного парка «Сеймский». Следовательно, в результате самовольного захвата земель, вместо природно-заповедной территории появилось незаконное поле кукурузы. Кроме того, было установлено, что по данному факту новое руководство ГП «Выровское» уже обратилось в правоохранительные органы, которые открыли уголовное производство.

Специалисты инспекции рассчитали размер ущерба, обусловленного умышленным уничтожением объекта природно-заповедного фонда, который составил 1 488 979 гривен. Сейчас все материалы уже направлены в Сумскую областную прокуратуру для приобщения к уголовному делу и принятия мер реагирования, сообщает Госэкоинспекция в Сумской области.

Право Госэкоинспекция Ландшафтный парк Сеймский
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