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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах подвели климатические итоги сентября

В течение месяца на Сумщине наблюдалась холоднее обычной, неустойчивая, дождливая погода, обусловленная влиянием циклонов и их атмосферных фронтов.

В первой декаде и в конце сентября отмечались заморозки.

2 сентября состоялся устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через + 15ºС в сторону понижения (закончилось метеорологическое лето), что на 1-4 дня раньше среднего многолетнего срока за период 1986-2005 годов.

15 сентября на крайнем севере, 20-21 сентября на остальной территории области произошел переход среднесуточной температуры воздуха через + 10ºС в сторону понижения, что на 8-13 дней раньше обычного срока.

Средняя месячная температура воздуха составляла 10-12,5ºС, что на 1,5-2,5ºС ниже нормы.

Максимальная температура воздуха во второй декаде сентября повышалась до 26-29ºС.

Минимальная температура воздуха снижалась в конце месяца до 0, минус 1ºС, на поверхности почвы до 0-1ºС мороза, на 2 см над поверхностью почвы 2-3ºС мороза.

Осадки выпадали в начале месяца и почти ежедневно во второй половине сентября. На большей территории области выпало 80-110 мм, или 150-210% месячной нормы, на востоке и юге 40-50 мм, что в пределах нормы.

Ветер преобладал умеренный, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Общество Климат
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