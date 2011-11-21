В Сумах подвели климатические итоги сентября

В первой декаде и в конце сентября отмечались заморозки.
2 сентября состоялся устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через + 15ºС в сторону понижения (закончилось метеорологическое лето), что на 1-4 дня раньше среднего многолетнего срока за период 1986-2005 годов.
15 сентября на крайнем севере, 20-21 сентября на остальной территории области произошел переход среднесуточной температуры воздуха через + 10ºС в сторону понижения, что на 8-13 дней раньше обычного срока.
Средняя месячная температура воздуха составляла 10-12,5ºС, что на 1,5-2,5ºС ниже нормы.
Максимальная температура воздуха во второй декаде сентября повышалась до 26-29ºС.
Минимальная температура воздуха снижалась в конце месяца до 0, минус 1ºС, на поверхности почвы до 0-1ºС мороза, на 2 см над поверхностью почвы 2-3ºС мороза.
Осадки выпадали в начале месяца и почти ежедневно во второй половине сентября. На большей территории области выпало 80-110 мм, или 150-210% месячной нормы, на востоке и юге 40-50 мм, что в пределах нормы.
Ветер преобладал умеренный, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Такое мнение высказала климатолог Украинского гидрометеорологического института НАН....
В начале июня сохранялась прохладная погода обусловлена циклонической деятельностью с северо-запада....
Минусовая температура воздуха продержится не больше недели.... 4
Сумские синоптики прогнозируют до конца недели теплую погоду, без осадков....
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует переменную зиму с частой сменой температурного режима....