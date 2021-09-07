Сумские пограничники выиграли чемпионат по полиатлону 27-30 сентября в Одессе состоялся чемпионат пограничного ведомства по полиатлону.

В соревнованиях приняли участие 25 команд от всех органов охраны государственной границы Госпогранслужбы, всего 102 участника в трех возрастных группах.

Военнослужащие соревновались в таких видах спорта как плавание, стрельба из пневматического оружия, подтягивание на перекладине, бег на скорость (60 и 100 м), бег на выносливость (1, 2 и 3 км) и метание гранаты.

По результатам соревнований в командном зачете среди отрядов победу одержала команда Сумского пограничного отряда.

В личном первенстве в своей возрастной группе титул чемпиона завоевал Дмитрий Лифинцев, 2-е место занял Николай Красий. А в номинации спортсмен-ветеран победил Сергей Николаенко, который от ФСО «Динамо» получил отдельный приз.

Следует отметить, что в 2016, 2017 и 2018 годах команда пограничников с Сумщины также получала первые места в данном виде спорта.