Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:00321

Сумские пограничники выиграли чемпионат по полиатлону

27-30 сентября в Одессе состоялся чемпионат пограничного ведомства по полиатлону.

В соревнованиях приняли участие 25 команд от всех органов охраны государственной границы Госпогранслужбы, всего 102 участника в трех возрастных группах.

Военнослужащие соревновались в таких видах спорта как плавание, стрельба из пневматического оружия, подтягивание на перекладине, бег на скорость (60 и 100 м), бег на выносливость (1, 2 и 3 км) и метание гранаты.

По результатам соревнований в командном зачете среди отрядов победу одержала команда Сумского пограничного отряда.

В личном первенстве в своей возрастной группе титул чемпиона завоевал Дмитрий Лифинцев, 2-е место занял Николай Красий. А в номинации спортсмен-ветеран победил Сергей Николаенко, который от ФСО «Динамо» получил отдельный приз.

Следует отметить, что в 2016, 2017 и 2018 годах команда пограничников с Сумщины также получала первые места в данном виде спорта.

Спорт Пограничники Полиатлон
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине пограничники обнаружили более 175 кг красной икры из РФ
Вчера 13:34

На Сумщине пограничники обнаружили более 175 кг красной икры из РФ

Поздно вечером 29 сентября пограничники обнаружили возле границы с РФ 16 контейнеров с красной икрой общим весом 176 кг....

На Сумщине оштрафовали пограничника за сон во время дежурства
29.09.2021 14:18

На Сумщине оштрафовали пограничника за сон во время дежурства

Середина-Будский районный суд привлек к ответственности мужчину и присудил ему 2465 гривен штрафа....

Сумские пограничники обнаружили старинные книги, которые пыталась вывезти россиянка
13.09.2021 13:33

Сумские пограничники обнаружили старинные книги, которые пыталась вывезти россиянка

12 сентября в пункте пропуска «Бачевск» пограничники совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку вывоза из Украины старинных книг издания конца...

На Сумщине пограничники задержали гражданина Узбекистана, который незаконно попал в Украину
07.09.2021 17:56

На Сумщине пограничники задержали гражданина Узбекистана, который незаконно попал в Украину

Неподалеку от госграницы, в районе населенного пункта Сопычь пограничники задержали гражданина Узбекистана....

Сумские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы
07.09.2021 16:07

Сумские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который находится в международном розыске....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 454 человек
Сегодня 08:43
В Сумах пройдут три чемпионата города по борьбе
Сегодня 14:00
ПП «Наш край» поповнюється: до партії приєднався голова Бочечківської громади
Сегодня 13:59
На Сумщине в природном парке захватили землю и посадили кукурузу
Сегодня 13:30
В Сумах начали демонтировать нелегальные рекламные «гробы», простоявшие три года
Сегодня 12:51
В Сумах подвели климатические итоги сентября
Сегодня 12:41
Сумские пограничники выиграли чемпионат по полиатлону
Сегодня 12:00
В Сумах у наркоагрария нашли 3 кило марихуаны
Сегодня 11:28
В Сумах пройдет аграрное дерби Первой лиги
Сегодня 10:56
В Сумах водитель коммунального автобуса не открыл двери школьнице на конечной
Сегодня 10:03
Сумские чирлидерши отличились в столице
Сегодня 09:32
Сумская «Барса» выиграла турнир в Харькове
Сегодня 08:32
view counter

Статьи

«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
Вчера 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
Вчера 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.