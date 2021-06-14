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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:36301

Сумской тренер рассказал, как в мэрии «поздравили» его воспитанников

Тренер по тхеквондо Александр Хоменко написал в Фейсбуке, как встречают чемпионов и призёров в городе Сумы.

«После Всеукраинского отбора на чемпионат мира среди школьников нам просто мер пожал руки и вручил медали, которые спортсмены уже завоевали. Ну и сказали, что потом чуть позже мы детей отметим. Прошло «потом»… Началась подготовка. Всё лето спортсмены провели в зале. В конце августа Павленко Алиса едет на чемпионат Европы в город Таллин (Эстония) и привозит для нашей страны и города бронзовую медаль. И поверьте привезти медаль с чемпионата Европы по олимпийскому виду спорта - это не просто. В общем провела 4 сложных поединка с представительницами Испании, Хорватии, Греции, России. Приезжаем в наш любимый город и нас даже не поздравили, хотя информация была опубликована ещё когда были в Эстонии.

Через 2 недели едем на Всемирные спортивные игры U15 (Сербия, Белград) по 15 видам спорта, Город Сумы представляли 6 спортсменов, и все тхэквондисты. Привозим в наш любимый город:

Золото - Павленко Алиса, Гайворонская Настя, сеербро - Жаловага Егор, бронза - Захаркина Полина.

Нас приглашают на сессию горсовета и просто фотографируют.

Просто шикарно!

А потом удивление, почему спортсмены не патриоты, почему уезжают и выступают за другие страны. А вот и ответ: потому что они никому не нужно, начиная с местного уровня.

Я долго молчал, когда я был спортсменом, и мне всегда обещали помочь: с поездками, тренировочным инвентарём и покрытием, тренерскими ставками. Но теперь молчать не собираюсь, если не компетентны. просто увольняйтесь или поможем», - написал он.

Спорт Тхеквондо
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