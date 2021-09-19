Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:21290

Сумские хоккеистки стартовали с победы в Праге

Сегодня, 30 сентября, в Праге стартовал EuroHockey Club Challenge I 2021 Women.

В турнире, который является третьим по силе в клубном еврохоккее, принимают участие 6 команд, разбитые на первом этапе на две группы.

МСК «Сумчанка» в первой игре разгромила чемпиона Италии SG Amsicora ASD из Кальяри 6:1. Голы забивали: Анастасия Воевода - 2, Оксана Пономаренко - 2, Екатерина Касьянова (Самоходченко) и Карина Леонова.

Следующий матч наши проведут завтра против литовского чемпиона Šiauliai Ginstrektė ŠSG.

Спорт Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве МСК Сумчанка Хоккей на траве
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

МСК «Сумчанка» отправилась в Чехию на Кубок европейских чемпионов
Вчера 08:38

МСК «Сумчанка» отправилась в Чехию на Кубок европейских чемпионов

Команда МСК «Сумчанка» отправилась в Прагу (Чехия), где примет участие в Кубке Европейских чемпионов ІІІ по хоккею на траве среди...

Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины, сумчане - третьи
27.09.2021 17:52

Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины, сумчане - третьи

24-26 сентября в Шостке проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2008-09 г.р....

В Сумах пройдет второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве
24.09.2021 15:25

В Сумах пройдет второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд состоится на поле в детском парке «Сказка» 8-10 октября....

Сумские хоккеистки готовятся к Кубку Европейских чемпионов
24.09.2021 08:30

Сумские хоккеистки готовятся к Кубку Европейских чемпионов

МСК «Сумчанка» готовится к соревнованиям Кубка Европейских чемпионов в третьем по силе дивизионе....

Шосткинские хоккеисты взяли «серебро» чемпионата Украины
20.09.2021 11:31

Шосткинские хоккеисты взяли «серебро» чемпионата Украины

С 17 по 19 сентября в Коростене состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2010-11 г.р....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 455 человек
Сегодня 08:54
Мэр Лебедина хочет распустить горсовет, который проголосовал за прекращение его полномочий
Сегодня 19:27
Сумской тренер рассказал, как в мэрии «поздравили» его воспитанников
Сегодня 18:36
Сумские хоккеистки стартовали с победы в Праге
Сегодня 18:21
В Сумах прямо на улице произошла пьяная поножовщина
Сегодня 18:02
В облгосадминистрации не знают, что делать с долгами Сумского НПО по зарплате
Сегодня 17:58
В Сумах сбили электросамокатершу
Сегодня 17:46
С 1 октября сумчане с диабетом смогут получить инсулины по программе «Доступные лекарства»
Сегодня 17:42
В Сумах перевернулся грузовик – подробности от патрульных
Сегодня 17:31
В Сумах подозревают замначальника полиции в подстрекательстве к даче взятки
Сегодня 17:26
Сумские студенты с «серебром» Всеукраинских пляжных игр
Сегодня 16:30
На Сумщине будут судить нелегального лесоруба
Сегодня 15:47
view counter

Статьи

«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
Сегодня 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
Сегодня 14:58
Ніжний букет гортензій ®
Вчера 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
Вчера 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.