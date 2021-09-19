Сумские хоккеистки стартовали с победы в Праге

В турнире, который является третьим по силе в клубном еврохоккее, принимают участие 6 команд, разбитые на первом этапе на две группы.
МСК «Сумчанка» в первой игре разгромила чемпиона Италии SG Amsicora ASD из Кальяри 6:1. Голы забивали: Анастасия Воевода - 2, Оксана Пономаренко - 2, Екатерина Касьянова (Самоходченко) и Карина Леонова.
Следующий матч наши проведут завтра против литовского чемпиона Šiauliai Ginstrektė ŠSG.
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