Сумские хоккеистки стартовали с победы в Праге Сегодня, 30 сентября, в Праге стартовал EuroHockey Club Challenge I 2021 Women.

В турнире, который является третьим по силе в клубном еврохоккее, принимают участие 6 команд, разбитые на первом этапе на две группы.

МСК «Сумчанка» в первой игре разгромила чемпиона Италии SG Amsicora ASD из Кальяри 6:1. Голы забивали: Анастасия Воевода - 2, Оксана Пономаренко - 2, Екатерина Касьянова (Самоходченко) и Карина Леонова.

Следующий матч наши проведут завтра против литовского чемпиона Šiauliai Ginstrektė ŠSG.