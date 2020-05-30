В Сумах прямо на улице произошла пьяная поножовщина

Накануне двое мужчин в нетрезвом состоянии попытались уладить давний конфликт. В результате чего, один из них попал на больничную койку, а другого задержали полицейские.
В полицию поступило сообщение о госпитализации сумчанина с телесными повреждениями. Выездом на место происшествия установлено, что в тот вечер, на одной из улиц Сум, между 28-летним мужчиной и его 43-летним знакомым произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе которой последний вытащил нож и нанес им удар сопернику. Поняв, что совершил, мужчина убежал. А пострадавший был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Сумского районного управления полиции разыскали злоумышленника.
Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту в полиции открытое Уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». За содеянное мужчине грозит от пяти до восьми лет. Следствие продолжается, сообщает полиция Сумщины.
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