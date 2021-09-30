В облгосадминистрации не знают, что делать с долгами Сумского НПО по зарплате

Участники митинга жаловались на огромные долги завода перед работниками, которые годами, к сожалению, не погашаются. Первый заместитель главы облгосадминистрации Тарас Савченко вышел к митингующим и пригласил уполномоченных представителей в облгосадминистрацию на совещание.
В ходе совещания его участники обсудили ситуацию на предприятии. О работе рабочей группы областной временной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсий, стипендий и других социальных выплат в этом направлении рассказал директор областного Департамента социальной защиты населения Михаил Дубровский.
«Облгосадминистрация в пределах своей компетенции работает над вопросом погашения долгов АО «Сумское НПО». Мы требуем от руководства этого предприятия соблюдать график погашения долгов по заработной плате, а также сделать этот график более реалистичным. Об этой ситуации знают на уровне Кабинета Министров Украины, - отметил Тарас Савченко. - Я буду предлагать главе облгосадминистрации Дмитрию Живицкому провести совместное совещание с руководителями предприятий АО «Сумское НПО» и «СМНПО-Инжиниринг», привлекая уполномоченных лиц от митингующих и представителей территориальных управлений центральных органов исполнительной власти, уполномоченным по контролю и решению этого вопроса».
В ходе заседания было решено, что свои требования митингующие оформят в соответствии с требованиями норм законодательства через официальные обращения граждан.
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