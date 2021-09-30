В Сумах сбили электросамокатершу

Инспекторы, прибывшие на место, предварительно выяснили, автопроисшествие произошло между автомобилем BMW 523i под управлением 32-летней женщины и электросамокатом под управлением 40-летней женщины.
В результате ДТП водительница электросамоката получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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