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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:46445

В Сумах сбили электросамокатершу

29 сентября, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Сергея Табалы.

Инспекторы, прибывшие на место, предварительно выяснили, автопроисшествие произошло между автомобилем BMW 523i под управлением 32-летней женщины и электросамокатом под управлением 40-летней женщины.

В результате ДТП водительница электросамоката получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
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