В Сумах сбили электросамокатершу 29 сентября, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Сергея Табалы.

Инспекторы, прибывшие на место, предварительно выяснили, автопроисшествие произошло между автомобилем BMW 523i под управлением 32-летней женщины и электросамокатом под управлением 40-летней женщины.

В результате ДТП водительница электросамоката получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.