В Глухове зарегистрировали случай кори Об этом на аппаратном совещании сообщила заведующая лабораторного центра Марина Матвиенко.

Как выяснилось, заболел человек с инвалидностью. Он проживает вдвоем с матерью, практически ни с кем не контактирует.

Однако к установлению диагноза подозревал на коронавирус, обследовался в ЦПМСД.

Напомним, корь - опасное очень заразное вирусное заболевание быстро распространяется. 9 из 10 людей, с которыми контактировала инфицированное лицо, тоже болеют, если они не были привиты. Последние два случая этого заболевания фиксировались в Глухове в 2018 и 2019 годах. Тогда распространение удалось избежать. пишет Неделя.