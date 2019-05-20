В Глухове зарегистрировали случай кори

Как выяснилось, заболел человек с инвалидностью. Он проживает вдвоем с матерью, практически ни с кем не контактирует.
Однако к установлению диагноза подозревал на коронавирус, обследовался в ЦПМСД.
Напомним, корь - опасное очень заразное вирусное заболевание быстро распространяется. 9 из 10 людей, с которыми контактировала инфицированное лицо, тоже болеют, если они не были привиты. Последние два случая этого заболевания фиксировались в Глухове в 2018 и 2019 годах. Тогда распространение удалось избежать. пишет Неделя.
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