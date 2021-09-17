Владельцами новых банковских карт АТБ-Pay стали уже более 350 тысяч украинцев: какие преимущества, новые возможности и призы они получили Новая платежная карта АТБ-Pay, которую корпорация «АТБ» выпустила совместно с «Райффайзен Банком» и Visa, становится все более популярной.

За несколько первых месяцев с момента старта проекта выдано уже более 350 тысяч таких пластиковых карт. Причем денежный оборот по ним также растет значительными темпами – более 30% в месяц. За этими показателями стоят сотни тысяч граждан Украины, которые, доверяя безупречной репутации «АТБ», перешли на безналичные платежи и теперь отдают им предпочтение. Клиенты данных маркетов сделали это осознанно, получив множество преимуществ, среди которых уникальная возможность экономить свои средства, а также шанс ежемесячно выигрывать ценные призы.

Так, в сентябре призы (электронные сертификаты номиналом 500 грн) получили 1667 человек. Месяцем ранее, в августе, повезло 1382 клиентам магазинов «АТБ». Призовой фонд розыгрыша среди держателей карт АТБ-Pay за два последних месяца превысил 2 миллиона гривен! Напомним, что розыгрыш регулярно проходит в чат-боте в популярном мессенджере Viber.

Стоит отметить, что этот уникальный для отечественного рынка банковский продукт, кроме очевидных преимуществ знакомой многим украинцам пластиковой карты Visa Gold (весьма удобной для использования и бесплатной для совершения большинства транзакций), дает возможность получать максимально возможную скидку на продукты в супермаркетах «АТБ». Даже если на те или иные товары уже предоставлена скидка в рамках акционных предложений, на них все равно действует дополнительный бонус при расчете данной платежной картой.

Интересно, что карта АТБ-Pay доступна не только для использования в магазинах торговой сети «АТБ». Это полноценный банковский продукт с широкими возможностями – на неё можно перечислять зарплату, пенсию, социальные выплаты, проводить любые операции. Словом, пользоваться ею как любой другой картой. Владельцы карты АТБ-Pay от «Райффайзен Банка» имеют возможность без комиссии пополнять её наличными в терминалах магазинов «АТБ», настроить бесплатный ежемесячный перевод с другой карты, снимать деньги в банкоматах любого банка страны, не теряя при этом проценты, и переводить средства с карт других банков.

Вскоре компания «АТБ» планирует значительно расширить перечень выгодных предложений для держателей таких пластиковых карт. А это означает, что будет еще больше акций и значительных скидок на продукты и товары первой необходимости.

К примеру, в начале октября во всех магазинах крупнейшей торговой сети страны пройдет акция с мегаскидками на фрукты при оплате картой АТБ-Pay. Обладатели таких карт получат возможность приобрести богатые столь необходимыми в осеннее время года витаминами бананы, яблоки и лимоны со скидкой 15%.

«Наша задача не просто эмитировать миллионы карт, а сделать АТБ-Pay основной банковской картой для клиента, создавать новые удобные сервисы… Вместе с нашими любимыми клиентами и партнерами мы будем менять финансовый сектор Украины в интересах потребителя», — сообщил на своей странице в Facebook Борис Марков, генеральный директор и председатель совета директоров корпорации «АТБ».

Уже сегодня оформить пластиковую карту АТБ-Pay можно в любом отделении «Райффайзен Банка». Также в более чем двух сотнях супермаркетов торговой сети «АТБ» по всей Украине работают представители банка, которые на месте помогают всем желающим быстро оформить и получить такую выгодную платежную карту. В сентябре стартовала выдача карт АТБ-Pay в магазинах Львовской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой областей. На октябрь запланировано расширение проекта на Ивано-Франковскую, Ровненскую, Тернопольскую и Хмельницкую области.

По состоянию на данное время во всех 24 областях страны работают 1262 супермаркета лидера украинского ритейла. На прилавках каждого из них представлено более 3,5 тысяч наименований продукции, около трети из которой являются товарами собственных торговых марок. Напомним, что в этом году число постоянных покупателей торговой сети преодолело отметку в четыре миллиона. И эта цифра стремительно возрастает, поскольку во многих регионах страны открываются новые супермаркеты «АТБ». Все больше украинцев отдают предпочтение гарантированно свежим продуктам и качественным товарам первой необходимости по честным и демократичным ценам. Этим комфортные магазины «АТБ» известны уже более четверти века.

Как принять участие в розыгрыше ценных призов:

- Шаг первый— оформить карту АТБ-Pay.

- Шаг второй — отсканировать QR-код на сайте банка и подключится к чат-боту «АТБ» в мессенджере Viber.

- Шаг третий — в течение месяца совершить в магазинах «АТБ» покупок на 1 тыс. гривен (одним или несколькими чеками).

Каждые потраченные последующие 500 грн. дают дополнительный шанс на участие в розыгрыше. В конце месяца победителям приходят SMS-сообщения и предоставляется возможность самостоятельно выбрать категорию товаров или услуг, на которую можно будет потратить подарочный сертификат.

Три несложных способа получить банковскую карту АТБ-Pay

1.Получить у консультанта «Райффайзен Банка» в магазинах «АТБ» вашего города. Необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код (ИНН). Оформление займет не более 10–15 минут, что позволит в этот же день начать экономить на покупках солидные суммы.

2. В любом отделении «Райффайзен Банка» – найти ближайшее отделение банка сейчас.

3. Заказать карту также можно на сайте «Райффайзен Банка».