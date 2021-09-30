С 1 октября пора включать дневные ходовые огни Патрульная полиция Сумской области напоминает водителям о том, что с 1 октября необходимо включать дневные ходовые огни.

Уже с завтрашнего дня начинает действовать обязательное к исполнению требование ПДД - с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Световой день становится короче, а в осенне-зимний период дождей, туманов и снегопадов часто возникает недостаточная видимость на дороге.

Именно поэтому важно обозначать перемещения авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар. Так ваш автомобиль будет заметным для пешеходов и других участников дорожного движения, а еще - снизится риск попадания в ДТП.