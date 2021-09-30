В Сумах перевернулась фура

На месте работают экипажи патрульной полиции. Движение транспорта затруднено, сообщает патрульная полиция Сумщины. Подробности позже…
Сегодня, 29 сентября, в полдень патрульные получили сообщение о ДТП на Харьковской....
28 сентября, около 15 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры....
28 сентября в 12:59 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи о дорожно-транспортном происшествии....
28 сентября, около 10:30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Тополянская....
На улице Белопольское шоссе пешеход попал под колеса автомобиля....