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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:54540

Стали известны подробности задержания пожарного на Сумщине, которого поймали на взятке

Работники ГБР задержали начальника одного из городских районных отделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, который требовал взятку у местного предпринимателя за возможность беспрепятственно вести бизнес.

Предприниматель планировал открыть магазин, и работник ГСЧС потребовал у него 1 тыс. долларов США. За эти деньги он обещал не создавать искусственные препятствия предпринимателю в его деятельности, а также не устраивать специальные проверки.

29 сентября в помещении ГСЧС предприниматель передал взятку. Когда чиновник понял, что передача денег происходит под контролем правоохранителей, он быстро выбежал в туалет, бросил деньги в окно и помыл руки, чтобы избавиться от следов. Однако вся денежная сумма была изъята, а чиновник задержан работниками ГБР.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Сумская областная прокуратура, оперативное сопровождение – Нацполиция, сообщает ГБР.

Право Взятка
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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