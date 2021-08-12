Сумские машиностроители снова митингуют

Сначала они собрались в сквере «Счастья» на Покровской площади, а затем двинулись к Сумской облгосадминистрации, где будут требовать встречи с губернатором Дмитрием Живицким.
По дороге они скандируют: «Лук’яненку – ганьба!», «Закон один для всіх!», «Лисенку – ганьба!»… в руках держат плакаты: «Інжинірінг - фікція», «Поліція, суд, прокуратура з народом!», «Гроші потрібні робітникам!», «Президент – остання надія!», «Вимагаємо націоналізацію!»…
Бывшие работники «Сумского НПО», которым задолжали более 200 млн грн зарплаты, пришли сегодня, 30 сентября на площадь Независимости....
В августе-сентябре Хозсуд Сумской области удовлетворил иски Проминвестбанка к АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (заемщик) и ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное...
Работникам сумской больниці №5 задолжали более 3 млн грн заработной платы за август....
Сегодня, 13 августа, под зданием Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции бывшие работники Сумского НПО требовали выполнить решения судов о выплате...
Долги по выплате заработной платы в сумме 6,1 млн грн насчитываются в областной клинической специализированной больнице....