Сумские машиностроители снова митингуют Сегодня, 30 сентября, бывшие работники Сумского НПО, которым предприятие задолжало более 200 млн грн зарплаты, снова вышли на митинг.

Сначала они собрались в сквере «Счастья» на Покровской площади, а затем двинулись к Сумской облгосадминистрации, где будут требовать встречи с губернатором Дмитрием Живицким.

По дороге они скандируют: «Лук’яненку – ганьба!», «Закон один для всіх!», «Лисенку – ганьба!»… в руках держат плакаты: «Інжинірінг - фікція», «Поліція, суд, прокуратура з народом!», «Гроші потрібні робітникам!», «Президент – остання надія!», «Вимагаємо націоналізацію!»…