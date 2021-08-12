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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:38804

Сумские машиностроители снова митингуют

Сегодня, 30 сентября, бывшие работники Сумского НПО, которым предприятие задолжало более 200 млн грн зарплаты, снова вышли на митинг.

Сначала они собрались в сквере «Счастья» на Покровской площади, а затем двинулись к Сумской облгосадминистрации, где будут требовать встречи с губернатором Дмитрием Живицким.

По дороге они скандируют: «Лук’яненку – ганьба!», «Закон один для всіх!», «Лисенку – ганьба!»… в руках держат плакаты: «Інжинірінг - фікція», «Поліція, суд, прокуратура з народом!», «Гроші потрібні робітникам!», «Президент – остання надія!», «Вимагаємо націоналізацію!»…

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Общество Задолженность по зарплате Митинг Сумское НПО
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