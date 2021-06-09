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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Проминвестбанк отсудил у «Сумского НПО» $ 78 млн

В августе-сентябре Хозсуд Сумской области удовлетворил иски Проминвестбанка к АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (заемщик) и ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (поручитель) по делам №920 / 617/19, № 920/663/19, №920 / 569/19 и решил взыскать с ответчиков в пользу истца задолженность по нескольким договорам об открытии кредитной линии (№20-1339 / 2-1 от 20.04.2012, №20-3189 / 2 1 от 05.11.2013, №20-0516 / 2-1 от 23.02.2012) на сумму 58 млн долл.

Также суд решил взыскать с АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» задолженность по процентам по указанным договорам на сумму 18,9 млн долл. и 22,4 млн грн пени и штрафов, пишет Finbalance.

Экономика Сумское НПО
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