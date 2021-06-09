Проминвестбанк отсудил у «Сумского НПО» $ 78 млн

Также суд решил взыскать с АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» задолженность по процентам по указанным договорам на сумму 18,9 млн долл. и 22,4 млн грн пени и штрафов, пишет Finbalance.
Сегодня, 13 августа, под зданием Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции бывшие работники Сумского НПО требовали выполнить решения судов о выплате...
Об этом сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник управления по вопросам труда Александр Занченко....
Движение по улице Герасима Кондратьева временно ограничено....
9 июня коллегия судей Сумского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы,...
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры следственным управлением ГУНП в Сумской области расследуется уголовное производство по невыплате должностными лицами АО...