На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 455 человек COVID-19 подтвердили у 455 человек (Конотопский р-н - 34, Ахтырский р-н - 131, Роменский р-н - 35, Сумской р-н - 181, Шосткинский р-н - 74).

По состоянию на 30 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 83 456 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1423 летальных случая, за прошедшие сутки - 3 (Конотопский р-н - 1, Сумской р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 986 человек, из них за минувшие сутки - 148 (Конотопский р-н - 30, Ахтырский р-н - 42, Роменский р-н - 16, Сумской р-н - 52, Шосткинский р-н - 8 ).