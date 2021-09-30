На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 455 человек

По состоянию на 30 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 83 456 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1423 летальных случая, за прошедшие сутки - 3 (Конотопский р-н - 1, Сумской р-н - 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 986 человек, из них за минувшие сутки - 148 (Конотопский р-н - 30, Ахтырский р-н - 42, Роменский р-н - 16, Сумской р-н - 52, Шосткинский р-н - 8 ).
В Россия установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса....
За вторник, 28 сентября, COVID-19 подтвердили у 368 человек (Конотопский р-н - 33, Ахтырский р-н - 30 Роменский р-н -...
На Сумщине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 182 человек....
За понедельник в Сумской области подтвердили заболевание COVID-19 у 182 человек....
COVID-19 подтвердили у 95 человек (Конотопский р-н - 49, Сумской р-н - 46)....