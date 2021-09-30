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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 455 человек

COVID-19 подтвердили у 455 человек (Конотопский р-н - 34, Ахтырский р-н - 131, Роменский р-н - 35, Сумской р-н - 181, Шосткинский р-н - 74).

По состоянию на 30 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 83 456 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1423 летальных случая, за прошедшие сутки - 3 (Конотопский р-н - 1, Сумской р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 986 человек, из них за минувшие сутки - 148 (Конотопский р-н - 30, Ахтырский р-н - 42, Роменский р-н - 16, Сумской р-н - 52, Шосткинский р-н - 8 ).

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Общество Коронавирус
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ВИА Синяя Птица
ВИА Синяя Птица
Концерты Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
19.00
Концерт органної музики
Концерт органної музики
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
АРТ ВОЯЖ проєкт. Суми
АРТ ВОЯЖ проєкт. Суми
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00
Виставка майстрів народного мистецтва України "Вільна Україна – тобі наша творчість"
Виставка майстрів народного мистецтва України "Вільна Україна – тобі наша творчість"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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