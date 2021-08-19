На Сумщине задержали начальника отдела ГСЧС Правоохранители задержали начальника Ахтырского горрайонного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Чиновник якобы взял тысячу долларов у местного предпринимателя. За эту сумму он, по версии следствия, обещал не препятствовать предпринимателю при открытии магазина лакокрасочных изделий, пишет sumy.today.