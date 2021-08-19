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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:38202

На Сумщине задержали начальника отдела ГСЧС

Правоохранители задержали начальника Ахтырского горрайонного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Чиновник якобы взял тысячу долларов у местного предпринимателя. За эту сумму он, по версии следствия, обещал не препятствовать предпринимателю при открытии магазина лакокрасочных изделий, пишет sumy.today.

Право Взятка
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Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
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Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
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13.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
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12.10
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
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14.20; 22.30

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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