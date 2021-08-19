На Сумщине задержали начальника отдела ГСЧС

Чиновник якобы взял тысячу долларов у местного предпринимателя. За эту сумму он, по версии следствия, обещал не препятствовать предпринимателю при открытии магазина лакокрасочных изделий, пишет sumy.today.
Правоохранители открыли уголовное производство в отношении жителя пгт Краснополье, который пытался таким образом избежать административной ответственности....
В Сумах будут судить руководителя медицинского учреждения Сумского городского совета за взятку 2 тыс. долларов США за трудоустройство....
Назначено к рассмотрению дело по обвинению директора одного из коммунальных предприятий города в служебной халатности и принятии предложения средств в...
Сегодня, 3 сентября, пограничники 5-го пограничного отряда на Сумщине прекратили правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства....
Конотопской окружной прокуратурой утвержден и 17 августа направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя структурного подразделения «Конотопское территориальное управление»...