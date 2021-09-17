На Сумщине 40-летний мужчина уехал на рыбалку и до сих пор не вернулся Андрей Ростопша пропал в воскресенье, 26 сентября, около 16.00.

Как рассказала журналистам Глухов.INFO младшая сестра исчезнувшего мужчины, брат в воскресенье с утра уехал на мопеде на местный водоем порыбачить. Так как он не взял с собой телефон, к вечеру родные забили тревогу и пошли к реке искать Андрея.

Однако, со слов Анастасии, увиденная картина насторожила их – мопед с ключами стоял на берегу, а посреди речки плавала лодка с вещами брата.

Встревоженные родственники обратились к спасателям, но водолазы, обследовав акваторию водоема, не обнаружили тела мужчины.

В понедельник родные обратились с заявлением об исчезновении Андрея в полицию. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Информация и приметы: Андрей Растопша, 40 лет. Проживает в с.Ястребщина. Рост 186 см. Был одет в штаны и куртку пятнистые (камуфляж).

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить на линию 102, или же звонить по номеру: 0981069497, Анастасия (сестра Андрея)