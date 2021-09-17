На Сумщине 40-летний мужчина уехал на рыбалку и до сих пор не вернулся

Как рассказала журналистам Глухов.INFO младшая сестра исчезнувшего мужчины, брат в воскресенье с утра уехал на мопеде на местный водоем порыбачить. Так как он не взял с собой телефон, к вечеру родные забили тревогу и пошли к реке искать Андрея.
Однако, со слов Анастасии, увиденная картина насторожила их – мопед с ключами стоял на берегу, а посреди речки плавала лодка с вещами брата.
Встревоженные родственники обратились к спасателям, но водолазы, обследовав акваторию водоема, не обнаружили тела мужчины.
В понедельник родные обратились с заявлением об исчезновении Андрея в полицию. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Информация и приметы: Андрей Растопша, 40 лет. Проживает в с.Ястребщина. Рост 186 см. Был одет в штаны и куртку пятнистые (камуфляж).
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить на линию 102, или же звонить по номеру: 0981069497, Анастасия (сестра Андрея)
Полицейские в течение трех дней проводили поисковые мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей липоводолинчанки....
Женщина, ничего не сообщив сыну, ушла из дома в неизвестном направлении и обратно не вернулась. Документов и мобильного телефона с...
Полицейские Глухова благодарят неравнодушным гражданам за помощь в розыске без вести пропавшей пенсионерки....
Жительница села Банычи 19 сентября пошла в лес за грибами и назад не вернулась. Полицейские принимают все меры по розыску...
Полицейские в течение недели проводили поисковые мероприятия по установлению места нахождения без вести пропавшего 37-летнего жителя Роменского района, который еще...