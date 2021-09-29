В Сумах произошла авария на Харьковской Сегодня, 29 сентября, в полдень патрульные получили сообщение о ДТП на Харьковской.

На месте ДТП инспекторы установили, что 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на Mercedes. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на руководителя Mitsubishi Pajero админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.