В Сумах патрульные помогли потушить авто, которое загорелся во время движения (видео)

Полицейские передали информацию другим экипажам, а сами немедленно направились на место. На мосту стражи порядка обнаружили автомобиль ВАЗ, из-под капота которого поднимался густой белый дым. Температура была очень высокой, так что подойти к транспортному средству было не просто. В это время неравнодушные граждане уже пытались потушить машину собственными силами. На помощь прибыл еще один экипаж патрульных. К счастью, совместными усилиями, задымление быстро ликвидировали.
Мужчина объяснил, что и сам не понял, что произошло. Убедившись, что никакой опасности больше нет, патрульные оттолкали автомобиль в безопасное место.
Напоследок водитель поблагодарил полицейским, которые оперативно среагировали и вовремя ему помогли.
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