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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:00580

В Сумской мэрии разделили отдел молодежи и спорта

Сегодня, 29 сентября, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 27 июля 2016 № 1031-МР «Об утверждении структуры аппарата и исполнительных органов Сумского городского совета, их общей штатной численности».

Согласно принятому документу, отдел молодежи и спорта разделяется на два – отдел молодежной политики и отдел физкультуры и спорта. На следующую сессию начальник еще старого отдела Елизавета Обравит должна подготовить проекты положений новых отделов.

Политика Отдел молодежи и спорта Отдел молодежной политики Отдел физкультуры и спорта
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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