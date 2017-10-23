В Сумской мэрии разделили отдел молодежи и спорта

Согласно принятому документу, отдел молодежи и спорта разделяется на два – отдел молодежной политики и отдел физкультуры и спорта. На следующую сессию начальник еще старого отдела Елизавета Обравит должна подготовить проекты положений новых отделов.
Відділ молоді та спорту Сумської міської ради проводить фотоконкурс....
Отдел по делам молодежи и спорта проводит конкурс по формированию состава Молодежного совета при Сумском городском голове....
Горотдел по делам молодежи и спорта получил нового руководителя....