В Сумской мэрии разделили отдел молодежи и спорта Сегодня, 29 сентября, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 27 июля 2016 № 1031-МР «Об утверждении структуры аппарата и исполнительных органов Сумского городского совета, их общей штатной численности».

Согласно принятому документу, отдел молодежи и спорта разделяется на два – отдел молодежной политики и отдел физкультуры и спорта. На следующую сессию начальник еще старого отдела Елизавета Обравит должна подготовить проекты положений новых отделов.