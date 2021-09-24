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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:46103

В Сумах поликлиника может остаться без тепла

На сессии Сумского горсовета выяснилось, что поликлиника Центра первичной медико-санитарной помощи № 2 на ул. Привокзальной может оказаться без тепла.

Депутатам предложили проголосовать за изменения в инвестиционную программу ООО «Сумытеплоэнерго», чтобы компания за счет тарифа на отопление быстро сделала ремонт тепловых сетей поликлиники. У депутатов возник вопрос, почему об этом они узнают за две недели до начала отопительного сезона.

Как оказалось, еще летом во время реконструкции онкодиспансера, которые проводит областной совет, была демонтирована старая труба теплоснабжения, которая питала оба медучреждения. При этом вопрос уже выносился на заседания депутатских комиссий, а также планировалось принять решение раньше, однако заседание сессии переносилось уже два раза. Другим способом были тендеры за счет бюджета, которые могут растянуться на полгода.

В итоге депутаты проголосовали за инвестпрограмму, а директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин пообещал приступить к работам уже на этой неделе, чтобы успеть до начала отопительного сезона.

Общество Отопительный сезон
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